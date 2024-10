Maltempo in Emilia Romagna: la città metropolitana di Bologna paralizzata da piogge torrenziali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni atmosferiche in Emilia Romagna hanno portato a una situazione di emergenza, con le autorità locali che si trovano a fronteggiare un allerta meteo senza precedenti. La pioggia incessante ha messo a dura prova la resistenza delle infrastrutture e ha costretto la chiusura di nidi e scuole a Bologna e nelle zone limitrofe. In un contesto in cui il benessere e la sicurezza dei cittadini sono la priorità assoluta, il Comune ha decretato la chiusura di tutte le istituzioni educative per oggi, 21 settembre. Questo provvedimento è stato adottato per garantire che vengano effettuati controlli approfonditi e per salvaguardare l’incolumità di studenti e personale scolastico. Gaeta.it - Maltempo in Emilia Romagna: la città metropolitana di Bologna paralizzata da piogge torrenziali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni atmosferiche inhanno portato a una situazione di emergenza, con le autorità locali che si trovano a fronteggiare un allerta meteo senza precedenti. La pioggia incessante ha messo a dura prova la resistenza delle infrastrutture e ha costretto la chiusura di nidi e scuole ae nelle zone limitrofe. In un contesto in cui il benessere e la sicurezza dei cittadini sono la priorità assoluta, il Comune ha decretato la chiusura di tutte le istituzioni educative per oggi, 21 settembre. Questo provvedimento è stato adottato per garantire che vengano effettuati controlli approfonditi e per salvaguardare l’incolumità di studenti e personale scolastico.

Alluvione in Emilia Romagna - ultime notizie in diretta - La nuova sciagura climatica, su un terreno già zuppo e saturo per le piogge delle scorse settimane, ha avuto inizio sabato - giornata dichiarata allerta rossa - in particolare dal pomeriggio quando ha cominciato a piovere incessantemente e in modo copioso un po' dappertutto. Le forti piogge, durate diverse ore, hanno causato l'esondazione di numerosi fiumi e torrenti, provocando danni ingenti: ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo oggi al Sud - Emilia Romagna respira : previsioni meteo - (Adnkronos) – Il maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza… L'articolo Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

L’onda dalla collina e l’auto travolta dal fango : così è morto Simone Farinelli nell’alluvione in Emilia-Romagna - Non mi perdonerò mai di non essere riuscito a mettere in salvo mio fratello. Hanno provato a uscire dall’auto, anche se non ricorda tutto con precisione: «Ero nel panico ed è successo tutto molto in fretta. L’ho tenuto fino a che ho potuto, aggrappato a mia volta a qualcosa di robusto, ma a un certo punto…». (Open.online)