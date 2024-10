Maltempo, esonda il fiume Agri: i pompieri salvano con l’elicottero 3 agricoltori a Tursi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo continua a provocare disagi in Italia. Quelal del 21 ottobre è stata una giornata di lavoro intensa per i vigili del fuoco impegnati in provincia di Matera e Potenza per decine di interventi legati alle piogge che hanno colpito gran parte della regione. Maggiori criticità nel materano, in particolare a Tursi, per l’esondazione del fiume Agri: l’elicottero del reparto volo di Bari ha portato in salvo tre persone rimaste bloccate con il loro trattore su un isolotto nell’alveo del fiume, per il repentino innalzamento del livello dell’acqua.Leggi anche: La ministra Roccella: «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica: «No, il nostro dovere è curare» Nello stesso comune i vigili del fuoco hanno soccorso anche due pastori che, per evitare di essere travolti dalla corrente, si sono dovuti rifugiare in cima a un albero. Thesocialpost.it - Maltempo, esonda il fiume Agri: i pompieri salvano con l’elicottero 3 agricoltori a Tursi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcontinua a provocare disagi in Italia. Quelal del 21 ottobre è stata una giornata di lavoro intensa per i vigili del fuoco impegnati in provincia di Matera e Potenza per decine di interventi legati alle piogge che hanno colpito gran parte della regione. Maggiori criticità nel materano, in particolare a, per l’zione deldel reparto volo di Bari ha portato in salvo tre persone rimaste bloccate con il loro trattore su un isolotto nell’alveo del, per il repentino innalzamento del livello dell’acqua.Leggi anche: La ministra Roccella: «Medici devono denunciare maternità surrogata». La replica: «No, il nostro dovere è curare» Nello stesso comune i vigili del fuoco hanno soccorso anche due pastori che, per evitare di essere travolti dalla corrente, si sono dovuti rifugiare in cima a un albero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Catanzaro - esonda un torrente : isolato Comune di Madia. Ingoiata da una voragine un'auto sulla statale dei Due Mari - allagato il centro commerciale - Maltempo in Calabria. Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti.... (Ilmessaggero.it)

Maltempo - Bologna sott'acqua - scuole chiuse. Nel catanzarese esonda un torrente - Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Evacuate almeno 3mila persone. Situazione particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Una forte ondata di maltempo ha investito l'Italia nelle scorse ore. (Tg24.sky.it)

Maltempo - esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria : isolato comune Maida - L’incidente, ripreso in un video diventato virale, è avvenuto nei pressi dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l’Aeroporto al Capoluogo. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio Calabria, a Lamezia Terme e San Pietro a Maida in provincia di ... (Lapresse.it)