Malattie rare le farmacie ci sono

(Di lunedì 21 ottobre 2024) PERUGIA – Il G7 sulla disabilità, che si è svolto tra Assisi e Perugia, è destinato a lasciare tracce profonde in Umbria e non solo. A partire dall’assistenza di base, a cominciare dallechein prima linea. A parlare è Filiberto Orlacchio, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia: "Ho preso contatto con tante associazioni per realizzare un progetto che ho a cuore, ossia una collaborazione tra l’Ordine dei farmacisti e i gruppi che si occupano di dare sostegno a chi è affetto da. L’Ordine ha già firmato delle convenzioni, ma il mio impegno è quello di dare sempre più visibilità e sostegno, tramite la nostra categoria, a chi ogni giorno dedica le proprie energie a chi ne ha più bisogno".