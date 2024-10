Luca Guadagnino rifà anche American Psycho: dirigerà un nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prolifico regista romano Luca Guadagnino, dopo Suspiria, è nelle trattative finali per dirigere un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis. Comingsoon.it - Luca Guadagnino rifà anche American Psycho: dirigerà un nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il prolifico regista romano, dopo Suspiria, è nelle trattative finali per dirigere undidi

