Le coltivazioni in Lombardia sono di nuovo in crisi per gli allagamenti causati dal maltempo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non c’è stato un periodo di pace, negli ultimi anni, per gli agricoltori della Lombardia e del Nord Italia. Terreni allagati, raccolti al palo e semine autunnali bloccate: tutto a causa delle ondate di maltempo che hanno provocato nubifragi ed esondazioni diffuse. Coldiretti, la principale associazioni di agricoltori della regione, ha lanciato l’allarme spiegando che si temono cali produttivi al momento stimati tra il 20 e il 30 per cento in meno rispetto ad annate normali. Mentre nelle aree montane si assiste a fenomeni di dissesto e smottamenti, in pianura gli agricoltori non possono entrare nei campi zuppi d’acqua. Il risultato, spiega Coldiretti, “è che le operazioni sono bloccate o fortemente rallentate, paralizzando di fatto i lavori che andrebbero fatti in questo periodo”. Ilgiorno.it - Le coltivazioni in Lombardia sono di nuovo in crisi per gli allagamenti causati dal maltempo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non c’è stato un periodo di pace, negli ultimi anni, per gli agricoltori dellae del Nord Italia. Terreni allagati, raccolti al palo e semine autunnali bloccate: tutto a causa delle ondate diche hanno provocato nubifragi ed esondazioni diffuse. Coldiretti, la principale associazioni di agricoltori della regione, ha lanciato l’allarme spiegando che si temono cali produttivi al momento stimati tra il 20 e il 30 per cento in meno rispetto ad annate normali. Mentre nelle aree montane si assiste a fenomeni di dissesto e smottamenti, in pianura gli agricoltori non posentrare nei campi zuppi d’acqua. Il risultato, spiega Coldiretti, “è che le operazionibloccate o fortemente rallentate, paralizzando di fatto i lavori che andrebbero fatti in questo periodo”.

