In ricordo di Luigi Tallarico | domani un convegno a lui dedicato presso il caffè letterario Horafelix di Roma

Si terrà domani martedì 22 a Roma alle ore 17.30, presso il caffè-libreria Horafelix (via Reggio Emilia, 89) la giornata di studi sulla figura del giornalista e scrittore Luigi Tallarico, uno dei più profondi studiosi del Futurismo, autore di numerosi saggi, collaboratore del Secolo d'Italia per circa mezzo secolo. Organizzato dall'associazione La Vecchia Colle Oppio, il convegno vedrà la partecipazione del figlio di Tallarico, l'avvocato Francesco, del professor Antonio Pantano, del senatore Domenico Gramazio, del giornalista Antonio Pannullo e di Sveva De Felice, artista e assessore alla Cultura del comune di Poggio Catino.

