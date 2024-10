Guasto alla sala radar del Nord Ovest, traffico aereo in tilt (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ritardi e disagi nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a causa di un problema al sistema operativo della sala radar di Milano, che gestisce il traffico aereo nel Nord-Ovest: Lombardia, Liguria e Piemonte.Un problema durato circa 30-40 minuti in cui è stato garantito il 40% del traffico e che Genovatoday.it - Guasto alla sala radar del Nord Ovest, traffico aereo in tilt Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ritardi e disagi nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a causa di un problema al sistema operativo delladi Milano, che gestisce ilnel: Lombardia, Liguria e Piemonte.Un problema durato circa 30-40 minuti in cui è stato garantito il 40% dele che

