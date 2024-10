"Grati soltanto se hanno successo": il durissimo sfogo di Maria De Filippi, chi finisce nel mirino (Di lunedì 21 ottobre 2024) sfogo inaspettato di Maria De Filippi. In occasione della puntata di domenica 20 ottobre di Amici, la conduttrice di Canale 5 ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E così, senza fare nomi, ha assecondato Rudy Zerbi in un commento che il professore ha fatto dopo una lettera di ringraziamento letta da Teodora. La ballerina è riuscita a superare la sfida con Giorgia, una possibile nuova concorrente del programma. Da qui i ringraziamenti a chi le è stato accanto: "Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa. Liberoquotidiano.it - "Grati soltanto se hanno successo": il durissimo sfogo di Maria De Filippi, chi finisce nel mirino Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)inaspettato diDe. In occasione della puntata di domenica 20 ottobre di Amici, la conduttrice di Canale 5 ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E così, senza fare nomi, ha assecondato Rudy Zerbi in un commento che il professore ha fatto dopo una lettera di ringraziamento letta da Teodora. La ballerina è riuscita a superare la sfida con Giorgia, una possibile nuova concorrente del programma. Da qui i ringraziamenti a chi le è stato accanto: "Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa.

Amici 24 - Maria De Filippi lancia una frecciatina : “C’è gratitudine solo se hanno successo - altrimenti siamo stati cattivi perché non abbiamo capito” - Approfittando di questo momento, Teodora ha chiesto alla presentatrice di poter leggere una lettera che aveva scritto per l’insegnante Deborah Lettieri e, più in generale, per il programma. Sfida superata dalla ragazza spagnola, che quindi è rimasta nella scuola. Infine grazie al fisio, ai professionisti e a tutti coloro che si sono presi cura di me con empatia e umanità“. (Ilfattoquotidiano.it)