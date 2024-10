Isaechia.it - Gf Vip, Selvaggia Roma è diventata mamma: “Dopo 14 ore di travaglio interminabili è venuta al mondo la nostra Luce!”

(Di lunedì 21 ottobre 2024), protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha dato allail sua primogenita! A poche ore dal parto, l’ex Vippona ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni. Amici grazie davvero per i vostri messaggi. Ovviamente ero con i medici. Questa mattina mi hanno chiamato per il ricovero per il parto indotto. Ancora non ho fatto nulla ma solo analisi e chiacchiere tra anestesista e medici. Ho pianto, vado a tratti per la paura del parto indotto avendolo già fatto due anni fa. So che non sarà uguale questa volta. Sto cercando di essere calma e concentrarmi, ma la paura è tanta. Piango a tratti. Vi scrivo per farvi stare tranquilli e so quanto mi volete bene. Ed è reciproco il bene. Mi siete stati accanto tante volte e vi ringrazio di cuore. Appena ho potuto, eccomi qui.