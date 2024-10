Furto di energia elettrica a Locri, scoperte attività commerciali con allacci abusivi: tre deferiti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’insospettabile società di infissi con oltre 20 dipendenti e un popolare negozio di surgelati, entrambi molto noti a Locri, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri. I militari dell'Arma infatti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che permetteva Reggiotoday.it - Furto di energia elettrica a Locri, scoperte attività commerciali con allacci abusivi: tre deferiti Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’insospettabile società di infissi con oltre 20 dipendenti e un popolare negozio di surgelati, entrambi molto noti a, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri. I militari dell'Arma infatti hanno scoperto uno abusivo alla retepubblica che permetteva

Denunciato per furto di energia elettrica 47enne già ai domiciliari - I militari dell’Arma hanno riscontrato, durante un controllo, che l’abitazione del denunciato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altre vicende che lo avrebbero visto coinvolto, non aveva al suo interno alcun contatore di energia elettrica. L’uomo, come già detto, è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Taranto. (Tarantinitime.it)

Latina - furto di energia elettrica da 270mila euro : arrestato imprenditore - Dopo avere accertato questo primo allaccio, scattavano, contestualmente due ulteriori verifiche presso altrettanti punti vendita, ubicati in Latina e Roma, riconducibili, anche questi, alla medesima società. L’ammontare, monetario, dell’energia sottratta veniva quantificato dalle società erogatrici in 270. (Ilfaroonline.it)

VIDEO | I controlli della polizia per il furto di energia elettrica - Le verifiche sono scattate nei giorni scorsi, quando la polizia è piombata nei punti vendita di viale Nervi e in centro, a Latina, accertando l'esistenza di allacci abusivi alla rete elettrica. Lo stesso sistema adottato anche in un negozio di Roma riconducibile alla stessa società. . (Latinatoday.it)