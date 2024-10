Derby Prato-Pistoiese, bus vandalizzati dai tifosi arancioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prato, 21 ottobre 2024 - Due vetri rotti, telecamere interne imbrattate con spray e porte forzate. Oltre alla paura provata dagli autisti, spaventati dal comportamento dei tifosi, che hanno fatto esplodere petardi durante il tragitto. A margine del Derby fra Prato e Pistoiese disputato ieri pomeriggio allo stadio Lungobisenzio, alcuni sostenitori della formazione arancione hanno danneggiato gli autobus messi a disposizione, su richiesta della Prefettura di Prato, da Autolinee Toscane per il trasporto dei tifosi dalla stazione centrale fino all'impianto di via Firenze. "Autolinee Toscane ha fatto il possibile per riparare i danni in tempo per questa mattina, lunedì 21 ottobre, ma alcuni mezzi comunque non sono potuti essere utilizzati per il servizio di Tpl - recita la nota diffusa - L’azienda ha già incaricato i propri legali di valutare gli elementi utili a presentare denuncia. Lanazione.it - Derby Prato-Pistoiese, bus vandalizzati dai tifosi arancioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Due vetri rotti, telecamere interne imbrattate con spray e porte forzate. Oltre alla paura provata dagli autisti, spaventati dal comportamento dei, che hanno fatto esplodere petardi durante il tragitto. A margine delfra disputato ieri pomeriggio allo stadio Lungobisenzio, alcuni sostenitori della formazione arancione hanno danneggiato gli autobus messi a disposizione, su richiesta della Prefettura di, da Autolinee Toscane per il trasporto deidalla stazione centrale fino all'impianto di via Firenze. "Autolinee Toscane ha fatto il possibile per riparare i danni in tempo per questa mattina, lunedì 21 ottobre, ma alcuni mezzi comunque non sono potuti essere utilizzati per il servizio di Tpl - recita la nota diffusa - L’azienda ha già incaricato i propri legali di valutare gli elementi utili a presentare denuncia.

