Dentro la mente di Alessandro Impagnatiello: tratti psicopatici ma nessun disturbo psichiatrico

Milano – Oggi è stato il giorno dell'analisi in aula della perizia redatta da Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti, psichiatri nominati dalla corte d'Assise. I superesperti hanno concluso per la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato. Alessandro Impagnatiello ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di suo figlio Thiago, con 37 coltellate. Ha ucciso perfettamente consapevole di quanto stava facendo, la psichiatra Ilaria Rossetti nominata dalla procura ha parlato di "rabbia fredda che porta ad avere lucidità e linearità nelle azioni con presenza di nessi causali cristallini".

