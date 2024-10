Decreto migranti sui Paesi "sicuri” oggi in Cdm, Meloni: “Difenderemo i nostri confini, si entra solo legalmente” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il provvedimento al centro del Cdm è volto a stilare una lista di Paesi "sicuri" e “non sicuri" volto a superare la sentenza europea. Questa norma dovrebbe diventare primaria e con un aggiornamento ogni 6 mesi In seguito al diniego della magistratura al trattenimento dei migranti in Albania, Ilgiornaleditalia.it - Decreto migranti sui Paesi "sicuri” oggi in Cdm, Meloni: “Difenderemo i nostri confini, si entra solo legalmente” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il provvedimento al centro del Cdm è volto a stilare una lista di" e “non" volto a superare la sentenza europea. Questa norma dovrebbe diventare primaria e con un aggiornamento ogni 6 mesi In seguito al diniego della magistratura al trattenimento deiin Albania,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I migranti non sono pacchi, sono naufraghi: recuperiamo una visione di umanità e accoglienza - Sos Mediterranée ribadisce come la propaganda politica e la difesa dei confini sono i fattori anteposti alla tutela della vita umana in mare ... (unita.it)

Centromarca, nel 2023 industrie generano valore per oltre 87 miliardi: 4,2% Pil - Ogni lavoratore delle industrie Centromarca contribuisce a creare 7,2 posti di lavoro in Italia, l’equivalente di 1 milione di persone (pari al 4,1% degli occupati), di cui 738.760 nella filiera del ... (adnkronos.com)

Cos’altro c’è nel rapporto del Consiglio d’Europa sull’Italia - Si è parlato molto del razzismo nella polizia e delle reazioni, poco delle osservazioni del governo italiano fatte prima della pubblicazione ... (ilpost.it)

Putin ai Brics: "Il Medio Oriente è sull'orlo di una guerra totale" - Il presidente russo ha parlato di una "reazione a catena" precisando poi che "il circolo vizioso della violenza non verrà spezzato finché non sarà risolta l'ingiustizia storica contro il popolo palest ... (agi.it)

Ankara, attacco terroristico nell'impianto dell'industria aerospaziale: 5 morti, attentatori uccisi. Erdogan: «Vile azione contro il nostro Paese» - Si trova a Kazan, in Russia, al vertice dei paesi Brics. E spiega ... La prima guarda al Pkk, il partito curdo dei lavoratori, che ha colpito l’ultima volta un anno fa con un attacco a una stazione di ... (ilmessaggero.it)