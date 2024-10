Coppa Italia serie C, Perugia - Arezzo si giocherà il 27 novembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Perugia sarà atteso da un mese di novembre molto intenso, pieno di impegni attesi e sentiti. Tra questi c'è anche lo scontro con l'Arezzo, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C.Nella giornata di oggi è stata stabilita la data: il Derby dell'Etruria si giocherà Perugiatoday.it - Coppa Italia serie C, Perugia - Arezzo si giocherà il 27 novembre Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsarà atteso da un mese dimolto intenso, pieno di impegni attesi e sentiti. Tra questi c'è anche lo scontro con l', valido per gli ottavi di finale delladiC.Nella giornata di oggi è stata stabilita la data: il Derby dell'Etruria si

La ASD Karate Lion Avezzano brilla alla Coppa Italia Master FIJLKAM a Roseto degli Abruzzi - Questa decisione, richiesta dai suoi allievi, si è rivelata non solo una dimostrazione di coraggio, ma anche un esempio pratico di leadership e dedizione all’arte marziale. Gli allievi hanno potuto vivere un’esperienza formativa ricca di insegnamenti, derivanti non solo dai risultati ottenuti, ma anche dall’atmosfera di sana competizione che permeava l’evento. (Gaeta.it)

Arti marziali - oro per il Fight Club alla Coppa Italia Master - E' stato un lungo e intenso weekend di appuntamenti per gli atleti del team ravennate Fight Club. Per il settore Karate, i giovanissimi - da classe 2014 a 2011 - sono stati impegnati al Gran Premio Giovanissimi Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali presso Roseto degli... (Ravennatoday.it)

Apertura della Coppa del Mondo : le squadre italiane pronte per la sfida sul ghiaccio - La campionessa bergamasca, che ha fatto il suo ritorno sugli sci nella settimana scorsa in Val Senales, ha in programma di continuare l’allenamento nella stessa località altoatesina dal 22 al 25 ottobre. Ognuna di queste vittorie ha contribuito ad arricchire il palmarès del team femminile italiano, dimostrando così l’eccellenza nel mondo dello sci alpino. (Gaeta.it)