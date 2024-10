Calo fatale nell'ultimo quarto: la Valtur Brindisi sconfitta anche a Rieti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brindisi - Il Calo nell'ultimo quarto è stato pagato a caro prezzo dalla Valtur Brindisi, che a Rieti rimedia la quinta sconfitta (74-73) in sei partite, nel campionato di Serie A2. La squadra di coach Bucchi ha giocato bene nei primi tre quarti, fino a ottenere un massimo vantaggio di 12 punti Brindisireport.it - Calo fatale nell'ultimo quarto: la Valtur Brindisi sconfitta anche a Rieti Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)- Ilè stato pagato a caro prezzo dalla, che arimedia la quinta(74-73) in sei partite, nel campionato di Serie A2. La squadra di coach Bucchi ha giocato bene nei primi tre quarti, fino a ottenere un massimo vantaggio di 12 punti

