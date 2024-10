Bridgerton 4: Nicola Coughlan pubblica la prima foto dal set dei “Polin”! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bridgerton 4: Nicola Coughlan pubblica la prima foto dal set dei “Polin”! Nicola Coughlan ha affidato a una storia di Instagram il suo primo scatto dal set di Bridgerton 4 in cui compare insieme a Luke Newton: è il ritorno ufficiale di Polin, che nella terza stagione della serie Netflix di Shondaland ha fatto battere i cuori di tutti gli spettatori! Come sappiamo, la quarta stagione sarà incentrata sul personaggio di Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha). Intanto, ecco la storia IG di Nicola Coughlan! Netflix e Shondaland annunciano che sono iniziate le riprese della quarta stagione di Bridgerton. La nuova stagione si concentrerà sul secondogenito, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha). Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)4:ladal set dei “”!ha affidato a una storia di Instagram il suo primo scatto dal set di4 in cui compare insieme a Luke Newton: è il ritorno ufficiale di, che nella terza stagione della serie Netflix di Shondaland ha fatto battere i cuori di tutti gli spettatori! Come sappiamo, la quarta stagione sarà incentrata sul personaggio di Benedict(Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha). Intanto, ecco la storia IG di! Netflix e Shondaland annunciano che sono iniziate le riprese della quarta stagione di. La nuova stagione si concentrerà sul secondogenito, Benedict(Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha).

