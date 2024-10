Basket, Venezia e Trento a caccia di rivincite in Eurocup (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si disputa questa settimana la quinta giornata dell’Eurocup di Basket e in campo scenderanno di nuovo la Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Le due formazioni italiane hanno sofferto sin qui in Europa, conquistando entrambe una sola vittoria e serve una svolta per rientrare velocemente nella corsa per la seconda fase del torneo. Si inizia domani sera al Taliercio, dove Venezia vuole sfruttare il fattore campo per avere la meglio del Veolia Towers Amburgo, con i tedeschi ancora fermi a zero vittorie sin qui. I veneti dopo il successo all’esordio sono reduci da tre ko consecutivi, in un avvio di stagione difficile anche in campionato, dove lo score è come in Europa, con una vittoria e tre sconfitte. Oasport.it - Basket, Venezia e Trento a caccia di rivincite in Eurocup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si disputa questa settimana la quinta giornata dell’die in campo scenderanno di nuovo la Umana Reyere la Dolomiti Energia Trentino. Le due formazioni italiane hanno sofferto sin qui in Europa, conquistando entrambe una sola vittoria e serve una svolta per rientrare velocemente nella corsa per la seconda fase del torneo. Si inizia domani sera al Taliercio, dovevuole sfruttare il fattore campo per avere la meglio del Veolia Towers Amburgo, con i tedeschi ancora fermi a zero vittorie sin qui. I veneti dopo il successo all’esordio sono reduci da tre ko consecutivi, in un avvio di stagione difficile anche in campionato, dove lo score è come in Europa, con una vittoria e tre sconfitte.

Basket femminile: vittorie per Campobasso, Sassari, Schio e Venezia in Serie A1. Il primo quarto sorride alle venete, molto precise al tiro, che vanno al primo stop avanti 29-23. Dopo un primo quarto tutto sommato in equilibrio, chiuso sull'8-12, scappano via le ospiti con un parziale di 7-22 che significa +19 già al riposo. Terzo quarto dai ritmi più blandi, dove sono le difese a essere protagoniste, soprattutto quella della Dinamo e Sassari che va all'ultimo stop sul +6.

Basket - vittorie sofferte per Brescia e Milano in Serie A. Venezia espugna Pistoia, rinvio per la Virtus Bologna. Nella seconda frazione l'Estra mette la freccia (27-24), con l'Umana che ribatte colpo su colpo (27-28) e si porta in vantaggio di due punti dopo 20' di gioco (32-34). Nella ripresa il match rimane sul filo dell'equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto (51-49) prima che i meneghini trovino un mini-strappo per il 55-62 alla terza sirena.

Basket A: brutto passo indietro per l'Estra Pistoia - ko severo in casa con Venezia. Per Venezia sono 17 i punti di Aamir Simms e 12 quelli di Tyler Ennis. Pistoia, 20 ottobre 2024 – Un brutto passo indietro rispetto alla notevole vittoria esterna di una settimana prima contro Cremona. La musica non cambia nell'ultima frazione, con Venezia che tocca il +14 (56-70) con cui poi amministra fino alla fine.