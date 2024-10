Azienda francavillese protagonista della prima puntata del programma "Boss in incognito" (Di lunedì 21 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - L'Azienda francavillese Soavegel al programma televisivo "Boss in incognito" in onda domani, martedì 22 ottobre, su Rai2. Boss in incognito taglia il traguardo della decima edizione. Dal 22 ottobre, alle 21.20, su Rai 2, prende il via un nuovo ciclo di puntate del Brindisireport.it - Azienda francavillese protagonista della prima puntata del programma "Boss in incognito" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - L'Soavegel altelevisivo "in" in onda domani, martedì 22 ottobre, su Rai2.intaglia il traguardodecima edizione. Dal 22 ottobre, alle 21.20, su Rai 2, prende il via un nuovo ciclo di puntate del

