Albano: toga rossa di sfondamento. Una lunga storia di militanza a sinistra, dai migranti all'utero in affitto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La terzietà invocata con piglio accigliato Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm, che ha contestato l'entrata in campo del ministro Nordio, non è proprio il forte della giudice Silvia Albano. Sessantatre anni, è il giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma che ha firmato con fierezza il provvedimento che ha bloccato per il momento l'applicazione del protocollo Italia-Albania. toga d'assalto, non brilla per imparzialità se è vero che da leader di Magistratura democratica, la corrente di sinistra dell'Associazione nazionale magistrati, non ha mai nascosto la sua avversione per il governo Meloni, soprattutto sul delicato dossier immigrazione. Ma anche sull'utero in affitto con una crociata degna di una militante doc.

