Anteprima24.it - Airola, ricorre il 27esimo anniversario della scomparsa dell’on. G. Vittorio Fucci

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 8 minutiL’On.le Avv. G.è nato ad(BN) il 15 gennaio 1921 dal matrimonio tra Carloe Marianna Taddeo, risultando l’ultimo di 23 figli. Nel 1954 sposò Mendes Catuogno e dalla loro unione nacquero 4 figli. E’ scomparso il 20 ottobre del 1997.ha fatto spaziare il proprio interesse dalla professione forense, alla politica, all’impegno come poeta e scrittore e a quello sociale e didattico. Per partecipare al secondo conflitto mondiale fu costretto a sospendere gli studi e quindi si laureò in giurisprudenza presso l’Università federiciana degli studi di Napoli poco dopo la fineguerra. Intraprese la professione forense come discepolo del professore avvocato Cesare Loasses, che è stato uno dei più illustri penalisti italiani, nel cui studio di distinse per il proficuo impegno professionale.