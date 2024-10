AI e rischi legali: "È necessaria un’assistenza continuativa (Di lunedì 21 ottobre 2024) "LO SMARRIMENTO è normale rispetto alle sfide dell’intelligenza artificiale che però offre enormi potenzialità a patto di essere correttamente gestita anche dal punto di vista legale, considerando pure che la tutela giuridica al riguardo è appena agli albori". Lo spiega l’avvocato Riccardo Traina Chiarini (nella foto), counsel dello studio legale Trevisan e Cuonzo che ha recentemente condotto una indagine dal titolo ’AI e digitalizzazione: le nuove frontiere dell’Ip’ (Intellectual property) e da cui è emerso che il 53% delle aziende ha integrato sistemi di AI, utilizzandoli in campi quali la reportistica, la gestione dei contratti, l’automatizzazione dei processi e l’analisi predittiva, rilevando importanti benefici e miglioramento delle performance. Quotidiano.net - AI e rischi legali: "È necessaria un’assistenza continuativa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "LO SMARRIMENTO è normale rispetto alle sfide dell’intelligenza artificiale che però offre enormi potenzialità a patto di essere correttamente gestita anche dal punto di vista legale, considerando pure che la tutela giuridica al riguardo è appena agli albori". Lo spiega l’avvocato Riccardo Traina Chiarini (nella foto), counsel dello studio legale Trevisan e Cuonzo che ha recentemente condotto una indagine dal titolo ’AI e digitalizzazione: le nuove frontiere dell’Ip’ (Intellectual property) e da cui è emerso che il 53% delle aziende ha integrato sistemi di AI, utilizzandoli in campi quali la reportistica, la gestione dei contratti, l’automatizzazione dei processi e l’analisi predittiva, rilevando importanti benefici e miglioramento delle performance.

