Adani | Solo l’Inter può perdere lo scudetto sono i più forti

Negli studi de La Domenica Sportica, l'ex calciatore e ora opinionista, Leleha parlato della vittoria delcontro una buona Roma. VITTORIA – Lele, ex calciatore e oggi opinionista per la Rai, negli studi de La Domenica Sportiva, ha commentato la vittoria delsulla Roma. Queste le parole del giornalista: «è la più forte, entrano sia De Vrij che Davide Frattesi, due titolari di Olanda e Italia. A parte questo, serve fare poi una buona partita mentale, che nella gara ti costringono ad vivere più momenti,sa soffrire, questo campionato lo può».