Quifinanza.it - Vino, le migliori cantine d’Italia premiate da Tre Bicchieri 2025

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il prestigioso riconoscimento dei Tredella guida Vinidel Gambero Rosso quest’anno ha registrato un record di nuovi ingressi. Ben 52sono stateper la prima volta con il massimo riconoscimento. Il premio Tredella guida ViniLa guida Vini, tradotta in più lingue (tra cui inglese, tedesco, cinese e giapponese), è un punto di riferimento per il mondo enologico italiano. Ottenere quindi i Tresignifica essere considerati tra iproduttori di vini italiani. Un riconoscimento, questo, che aumenta la visibilità e la reputazione delle. Quest’anno, tra i premiati di Gambero Rosso ci sono non solostoriche che hanno cambiato marcia, ma anche cooperative e aziende familiari che hanno visto un salto di qualità grazie al passaggio generazionale.