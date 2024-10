SOCIAL – Milan, Rafael Leao festeggia i suoi compagni per la vittoria: ecco come. Il post (Di domenica 20 ottobre 2024) Assente in campo ma non rinuncia a festeggiare la sua squadra: il Milan vince e Rafael Leao celebra Chukwueze e compagni La scelta di Paulo Fonseca ha pagato. Rafael Leao assente per tutti i 90 minuti ma il Milan si porta a casa 3 punti pesantissimi contro un Udinese ostico e mai facile da affrontare soprattutto per i rossoneri. L’esterno portoghese ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza al gruppo dopo la vittoria, celebrando diversi compagni con delle storie sul suo profilo Instagram, tra cui Filippo Terracciano, Mike Maignan e, infine, l’autore del goal vittoria Samuel Chukwueze. C’è, dunque, la vicinanza dell’ex Lille ai suoi compagni e questo è un segnale più che positivo. Milan, Leao si fa sentire vicino ai compagni e festeggia SOCIAL – Milan, Rafael Leao festeggia i suoi compagni per la vittoria: ecco come. Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Rafael Leao festeggia i suoi compagni per la vittoria: ecco come. Il post Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Assente in campo ma non rinuncia are la sua squadra: ilvince ecelebra Chukwueze eLa scelta di Paulo Fonseca ha pagato.assente per tutti i 90 minuti ma ilsi porta a casa 3 punti pesantissimi contro un Udinese ostico e mai facile da affrontare soprattutto per i rossoneri. L’esterno portoghese ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza al gruppo dopo la, celebrando diversicon delle storie sul suo profilo Instagram, tra cui Filippo Terracciano, Mike Maignan e, infine, l’autore del goalSamuel Chukwueze. C’è, dunque, la vicinanza dell’ex Lille aie questo è un segnale più che positivo.si fa sentire vicino aiper la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - hai visto Rafael Leao? Okafor e Chukwueze trascinatori. Tutti i voti - . VOTO 6. Tutti i voti LEGGI ANCHE Milan, senza Leao e in dieci: conto l’Udinese è la vittoria di Paulo Fonseca! Anche il Corriere dello Sport si allinea: Okafor: “Comincia l’azione del gol di Chukwueze. 5 Chukwueze: “Sul gol come un consumato biliardista infila la palla là dove Okoye non può far nulla. (Dailymilan.it)

FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Udinese : Paulo Fonseca ritrova Pavlovic - fuori Rafael Leao - In avanti fuori Rafael Leao, c’è Chukwueze con Pulisic e Okafor al posto di Abraham dietro a Morata. Milan-Udinese: le scelte di Paulo Fonseca, che ritrova Pavlovic FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Udinese: Paulo Fonseca ritrova Pavlovic, fuori Rafael Leao LEGGI ANCHE Panchina Milan, La durezza di Paulo Fonseca non paga: Sarri e Allegri lanciano segnali… Ecco le scelte dei due allenatori per i ... (Dailymilan.it)

Milan - Rafael Leao? Paulo Fonseca ha aperto gli occhi. Ora tocca ai tifosi farlo… - Certo, c’è anche il Rafa che corre, e quando corre quando vuole. Per niente. E altri. E nemmeno in Europa ci si ricorda di lui. Ho avuto la fortuna di seguire per lavoro il Milan di Ancelotti. it (@dailymilan. Non sono un tifoso del Milan, non devo nascondermi. Imprendibile. E perché no Carlos Bacca e Fernando Torres con quella maledizione del numero nove che solo Olivier Giroud ha saputo ... (Dailymilan.it)