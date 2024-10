Lapresse.it - Siria, il ministro degli Esteri giordano Safadi incontra il presidente Assad e i funzionari siriani a Damasco

(Di domenica 20 ottobre 2024) IlAymanè arrivato aper tenere dei colloqui con ini.hato il suo omologono Bassam Sabbagh presso il MinisteroAffarino, dove hanno discusso delle relazioni bilaterali esviluppi nella regione, flagellata dalla guerra in corso a Gaza e in Libano. In precedenza,hato anche ilno Bashar. I due hanno discussoultimi sviluppi nella regione e del ritorno dei rifugiatini che vivono in Giordania.