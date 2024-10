Roma-Inter, Barella torna titolare! La probabile formazione di Inzaghi (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter è la partita in programma alle ore 20.45 questa sera. Simone Inzaghi si vuole affidare alle sue certezze, Nicolò Barella tornerà tra gli undici del tecnico piacentino. RITORNO – Nicolò Barella ha saltato le ultime tre partite, vale a dire la settimana subito precedente alla sosta per le nazionali. Non ha giocato con Udinese, Stella Rossa e Torino a causa dell’infortunio rimediato con il Milan nel derby. La distrazione al retto femorale della coscia destra gli aveva impedito di continuare a trascinare il centrocampo nerazzurro, dove era stato fino a quel momento nettamente il migliore. In Roma-Inter si riprenderà il suo posto! Roma-Inter, Barella cardine del centrocampo. La probabile formazione CAMBI – Simone Inzaghi ha in mente qualche cambio rispetto all’ultimo match con il Torino. Cambi si fa per dire, perché in Roma-Inter tornerà ai suoi undici di fiducia. Inter-news.it - Roma-Inter, Barella torna titolare! La probabile formazione di Inzaghi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è la partita in programma alle ore 20.45 questa sera. Simonesi vuole affidare alle sue certezze, Nicolòtornerà tra gli undici del tecnico piacentino. RITORNO – Nicolòha saltato le ultime tre partite, vale a dire la settimana subito precedente alla sosta per le nazionali. Non ha giocato con Udinese, Stella Rossa e Torino a causa dell’infortunio rimediato con il Milan nel derby. La distrazione al retto femorale della coscia destra gli aveva impedito di continuare a trascinare il centrocampo nerazzurro, dove era stato fino a quel momento nettamente il migliore. Insi riprenderà il suo posto!cardine del centrocampo. LaCAMBI – Simoneha in mente qualche cambio rispetto all’ultimo match con il Torino. Cambi si fa per dire, perché intornerà ai suoi undici di fiducia.

