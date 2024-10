Presentazione della silloge di racconti di Annalisa Illiano "come vapore acqueo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 17.30, è stata presentata in una sala conferenze gremita di un pubblico attento e interessato, presso Palazzo Migliaresi, nel suggestivo contesto del Rione Terra, la raccolta di racconti “come vapore acqueo” (Volturnia Edizioni, 146 pp.), scritti da Annalisa Illiano Napolitoday.it - Presentazione della silloge di racconti di Annalisa Illiano "come vapore acqueo" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre, alle ore 17.30, è stata presentata in una sala conferenze gremita di un pubblico attento e interessato, presso Palazzo Migliaresi, nel suggestivo contesto del Rione Terra, la raccolta di” (Volturnia Edizioni, 146 pp.), scritti da

Presentato al Rione Terra il libro “Come vapore acqueo” di Annalisa Illiano - Venerdì 18 ottobre, alle ore 17.30, è stato presentata in una sala conferenze gremita di un pubblico attento e interessato, presso Palazzo Migliaresi, nel ... (napolivillage.com)

