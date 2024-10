Pallanuoto femminile, definite le avversarie delle tre italiane nella fase a gironi (Di domenica 20 ottobre 2024) Entra nel vivo la stagione internazionale della Pallanuoto femminile: dopo l’assegnazione della Supercoppa Europea 2024, andata al Sabadell, vittorioso sulla Plebiscito Padova, scatta la fase a gironi della Champions League 2024-2025 che, dopo le qualificazioni, vede al via tre compagini italiane. Cambia leggermente la formula della competizione, che vede la reintroduzione, grazie ad un calendario internazionale meno fitto di impegni rispetto alla scorsa stagione, dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono state divise in 4 gironi da 4 e dunque le prime due avanzeranno al turno successivo. I favori del pronostico sono tutti per le campionesse in carica del Sabadell, ulteriormente rinforzatesi rispetto allo scorso anno: le catalane sono state inserite nel Gruppo A assieme all’altra compagine iberica del Terrassa, alle elleniche del Vouliagmeni ed alle magiare del Dunaujvaros. Oasport.it - Pallanuoto femminile, definite le avversarie delle tre italiane nella fase a gironi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Entra nel vivo la stagione internazionale della: dopo l’assegnazione della Supercoppa Europea 2024, andata al Sabadell, vittorioso sulla Plebiscito Padova, scatta ladella Champions League 2024-2025 che, dopo le qualificazioni, vede al via tre compagini. Cambia leggermente la formula della competizione, che vede la reintroduzione, grazie ad un calendario internazionale meno fitto di impegni rispetto alla scorsa stagione, dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono state divise in 4da 4 e dunque le prime due avanzeranno al turno successivo. I favori del pronostico sono tutti per le campionesse in carica del Sabadell, ulteriormente rinforzatesi rispetto allo scorso anno: le catalane sono state inserite nel Gruppo A assieme all’altra compagine iberica del Terrassa, alle elleniche del Vouliagmeni ed alle magiare del Dunaujvaros.

