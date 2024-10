Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2024: risultati e classifica gara. Marc Marquez precede Jorge Martin e Francesco Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria per lo spagnolo Marc Marquez, che precede il connazionale Jorge Martin, secondo, e l’italiano Francesco Bagnaia, terzo. In virtù di questi piazzamenti l’iberico guadagna altri 4 punti e si porta a +20 sull’azzurro nella classifica generale. Seguono altri tre italiani, ovvero Fabio Di Giannantonio, quarto, Enea Bastianini, quinto, e Franco Morbidelli, sesto. Settima piazza per il sudafricano Brad Binder, che precede l’iberico Maverick Vinales, ottavo, il francese Fabio Quartararo, nono, e l’altro spagnolo Raul Fernandez, decimo. Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2024: risultati e classifica gara. Marc Marquez precede Jorge Martin e Francesco Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consuetalunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di. Vittoria per lo spagnolo, cheil connazionale, secondo, e l’italiano, terzo. In virtù di questi piazzamenti l’iberico guadagna altri 4 punti e si porta a +20 sull’azzurro nellagenerale. Seguono altri tre italiani, ovvero Fabio Di Giannantonio, quarto, Enea Bastianini, quinto, e Franco Morbidelli, sesto. Settima piazza per il sudafricano Brad Binder, chel’iberico Maverick Vinales, ottavo, il francese Fabio Quartararo, nono, e l’altro spagnolo Raul Fernandez, decimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : risultati e classifica gara - 2Non classificato32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 19’51. 37913 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19’34. 8 4. 356 175. 483 11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 6’06. Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’Australia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip ... (Oasport.it)

Superbike oggi - GP Spagna 2024 : orari Superpole Race e gara-2 - programma - tv - streaming - 00 Superbike, Gara-2 – Diretta tv in chiaro. Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2) SUPERBIKE SU TV8 Domenica 20 ottobre 13. it trasmetterà in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race. 00 Superbike, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208). Il round domenicale di Superbike a Jerez de la Frontera (Spagna), ultimo round del Mondiale 2024, sarà ... (Oasport.it)

F1 oggi - GP USA 2024 : orario gara - tv - streaming - programma TV8 e SKY - Su TV8/TV8. Il GP degli USA, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. La gestione delle gomme è stato al centro dell’analisi dei tecnici del Cavallino Rampante e vedremo cosa potrà accadere in questa prova negli States. (Oasport.it)