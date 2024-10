Muri crollati e strade chiuse. Le conseguenze del maltempo sulla Campania (Di domenica 20 ottobre 2024) L'allerta meteo è stata puntuale sulla penisola sorrentina. Ingenti i danni in particolare a Massa Lubrense. I carabinieri segnalano gli eventi avversi causati dalle abbondanti precipitazioni.- A Massa Lubrense, a via Nastro D’Oro, ha ceduto un muro di contenimento all’altezza del civico 7 e Napolitoday.it - Muri crollati e strade chiuse. Le conseguenze del maltempo sulla Campania Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'allerta meteo è stata puntualepenisola sorrentina. Ingenti i danni in particolare a Massa Lubrense. I carabinieri segnalano gli eventi avversi causati dalle abbondanti precipitazioni.- A Massa Lubrense, a via Nastro D’Oro, ha ceduto un muro di contenimento all’altezza del civico 7 e

Massa Lubrense - l’accusa : “Altri abusi edilizi mentre l’ex assessore al condono era ancora in carica”. Si indaga anche sul ruolo del Comune - it ha potuto visionare: l’urgenza di mettere i sigilli “non risulta mitigata in alcun modo dall’adozione, da parte del Comune, di un’ordinanza di demolizione (la numero 194 del 4 ottobre a firma del dirigente Utc Giuseppe Maresca, ndr), che, a detta sia del consulente tecnico del pm che dei tecnici comunali escussi, è macroscopicamente illegittima (e quindi suscettibile di annullamento da parte ... (Ilfattoquotidiano.it)

Massa Lubrense - sequestrato l’immobile abusivo dell’ex assessore al Condono - E di tutto questo ne avrebbe beneficiato in particolare una casa abusiva e condonata con un condono ritenuto fasullo. Questo dicono le aerofotogrammetrie. Le ricordiamo. I pm sostengono in sostanza che l’intera area intorno a casa Tizzano, su via Cava, fu sottoposta a lavori che la stravolsero e la trasformarono in quel che appare agli occhi adesso. (Ilfattoquotidiano.it)

Massa Lubrense - dopo il caso del suo immobile incondonabile l’assessore al condono si è dimesso : “Devo difendere il mio onore” - Accertamenti ordinati in base a quanto dichiarato nella determina del 1 ottobre firmata dal dirigente, l’ingegnere Giuseppe Maresca: nel maggio 2023 fu il Rup del procedimento, l’ingegnere Monica Coppola, a segnalare agli uffici preposti che “l’opera è stata realizzata in completa difformità rispetto a quella autorizzata, senza che il direttore dei lavori predisponesse la dovuta variante, senza ... (Ilfattoquotidiano.it)