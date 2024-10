Moldova, raggiunto quorum per referendum su Ue (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato raggiunto il quorum per il referendum sull’Ue in corso in Moldova in cui si chiede ai cittadini di esprimersi a favore o contro l’inserimento nella Costituzione del Paese il percorso di avvicinamento all’Ue. Ai seggi si è presentato oltre il 33,33% degli aventi diritto, convalidando il voto. Lo riporta il sito NewsMaker. I moldavi sono chiamati oggi al voto, oltre che per il referendum, anche per le elezioni presidenziali. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7 e dovrebbero chiudere alle 21, le 20 in Italia. Secondo la Commissione elettorale centrale, alle 13, le 12 italiane, avevano votato più di 730.000 elettori, circa il 25% degli aventi diritto. Una delegazione di osservatori elettorali provenienti da più di una dozzina di Paesi sta aiutando a monitorare i seggi. Lapresse.it - Moldova, raggiunto quorum per referendum su Ue Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È statoilper ilsull’Ue in corso inin cui si chiede ai cittadini di esprimersi a favore o contro l’inserimento nella Costituzione del Paese il percorso di avvicinamento all’Ue. Ai seggi si è presentato oltre il 33,33% degli aventi diritto, convalidando il voto. Lo riporta il sito NewsMaker. I moldavi sono chiamati oggi al voto, oltre che per il, anche per le elezioni presidenziali. I seggi elettorali sono stati aperti alle 7 e dovrebbero chiudere alle 21, le 20 in Italia. Secondo la Commissione elettorale centrale, alle 13, le 12 italiane, avevano votato più di 730.000 elettori, circa il 25% degli aventi diritto. Una delegazione di osservatori elettorali provenienti da più di una dozzina di Paesi sta aiutando a monitorare i seggi.

