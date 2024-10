La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo.Su richiesta della Commissione speciale di Protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, infatti, quattro squadre del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile del Piemonte dotate di Novaratoday.it - La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lainper l'.Su richiesta della Commissione speciale die d'intesa con la Regione, infatti, quattro squadre del Coordinamento regionale del volontariato didel Piemonte dotate di

