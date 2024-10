Il valore della paternità: un nuovo capitolo nella vita di Clemente Russo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Clemente Russo rivela il suo nuovo equilibrio di vita dopo la carriera da pugile a Verissimo Clemente Russo, noto pugile e campione del mondo, è stato recentemente ospite del programma televisivo “Verissimo“, dove ha condiviso una sincera riflessione sulla sua vita post-carriera. In un’atmosfera carica di emozioni, Russo ha rivelato di essere felice di aver appeso i guantoni al chiodo, consentendogli di trascorrere più tempo con le sue adorate figlie. Durante l’intervista, le piccole hanno fatto un’inaspettata apparizione, sorprendendo il padre con un messaggio toccante che ha messo in evidenza quanto sia amato e rispettato come genitore. Durante la sua carriera come pugile, Clemente Russo ha vissuto momenti di grande successo e fatica, dedicandosi completamente al suo sport. Gaeta.it - Il valore della paternità: un nuovo capitolo nella vita di Clemente Russo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterrivela il suoequilibrio didopo la carriera da pugile a Verissimo, noto pugile e campione del mondo, è stato recentemente ospite del programma televisivo “Verissimo“, dove ha condiviso una sincera riflessione sulla suapost-carriera. In un’atmosfera carica di emozioni,ha rivelato di essere felice di aver appeso i guantoni al chiodo, consentendogli di trascorrere più tempo con le sue adorate figlie. Durante l’intervista, le piccole hanno fatto un’inaspettata apparizione, sorprendendo il padre con un messaggio toccante che ha messo in evidenza quanto sia amato e rispettato come genitore. Durante la sua carriera come pugile,ha vissuto momenti di grande successo e fatica, dedicandosi completamente al suo sport.

