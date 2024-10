Sport.quotidiano.net - Il Mantova, pareggio dolce-amaro in casa della Carrarese: 1-1

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 20 ottobre 2024) Iltorna dal campocon un punto. Da una parte, infatti, l’1-1 consente alla squadra di Possanzini di conquistare un risultato positivo di indubbia sostanza in trasferta, ma dall’altra rimane un pizzico di rammarico per non essere riusciti a gestire il vantaggio firmato da Mancuso su rigore e di avere consentito ai gialloazzurri la comoda rete del definitivo 1-1 dopo 2 soli minuti. La gara in uno stadio dei Marmi in festa per la prima gara di serie B si apre nel segno dei gialloazzurri che al 4’ si vedono annullare un gol di Capello per fuorigioco. Al 12’ Festa si deve superare per neutralizzare un insidioso colpo di testa di Illanes, ma la risposta dei biancorossi non tarda e al quarto d’ora una bella triangolazione Debenedetti-Fiori-Galuppini si perde nel momentoconclusione.