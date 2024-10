Il Crostolo ha rotto l’argine: un migliaio di sfollati a Cadelbosco, la Bassa allagata. Disagi in tutta la provincia (Di domenica 20 ottobre 2024) Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Le martellanti allerte meteo dei giorni scorsi purtroppo avevano ragione. In poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, e Reggio e provincia si sono risvegliati stamane in un incubo, con il Crostolo ed il torrente Canalazzo che hanno spaccato gli argini allagando le campagne tra Cadelbosco, Villa Seta, Bagnolo e Santa Vittoria di Gualtieri. Un migliaio gli sfollati dalla zona alluvionata, quasi tutti sul territorio cadelboschese: il sindaco Marino Zani con il suo staff in Comune insieme alla Protezione civile e a decine di volontari, anche delle società sportive e dell’Anpas, hanno allestito un dormitorio nella palestra comunale e una calda mensa con cucine da campo presso la tensostruttura del bocciodromo. La parrocchia ha dato la disponibilità di accogliere altre persone. Ilrestodelcarlino.it - Il Crostolo ha rotto l’argine: un migliaio di sfollati a Cadelbosco, la Bassa allagata. Disagi in tutta la provincia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Le martellanti allerte meteo dei giorni scorsi purtroppo avevano ragione. In poche ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, e Reggio esi sono risvegliati stamane in un incubo, con iled il torrente Canalazzo che hanno spaccato gli argini allagando le campagne tra, Villa Seta, Bagnolo e Santa Vittoria di Gualtieri. Unglidalla zona alluvionata, quasi tutti sul territorio cadelboschese: il sindaco Marino Zani con il suo staff in Comune insieme alla Protezione civile e a decine di volontari, anche delle società sportive e dell’Anpas, hanno allestito un dormitorio nella palestra comunale e una calda mensa con cucine da campo presso la tensostruttura del bocciodromo. La parrocchia ha dato la disponibilità di accogliere altre persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo in Emilia : il torrente Crostolo tracima in provincia di Reggio Emilia - Nel frattempo, le istituzioni locali stanno studiando strategie a lungo termine per prevenire simili emergenze in futuro, puntando su interventi strutturali e sulla sensibilizzazione della popolazione rispetto ai rischi legati al maltempo. Mantenere alta l’attenzione su questi temi è fondamentale per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi che, ... (Gaeta.it)