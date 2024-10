Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Cagliari-Torino 3-2 RETI: 37'pt Viola, 40'pt Sanabria; 10'st Linetty, 28'st Palomino, 32'st aut. Coco. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 5.5 (17'st Palomino 7), Luperto 6.5, Augello 6; Makoumbou 6 (35' t Deiola 6), Adopo 6 (17'st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6.5 (17'st Lapadula 6), Luvumbo 5.5 (1'st Marin 6.5); Piccoli 6.5. In panchina: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Azzi, Kingstone, Felici. Feedpress.me - Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024)3-2 RETI: 37'pt Viola, 40'pt Sanabria; 10'st Linetty, 28'st Palomino, 32'st aut. Coco.(4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 5.5 (17'st Palomino 7), Luperto 6.5, Augello 6; Makoumbou 6 (35' t Deiola 6), Adopo 6 (17'st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6.5 (17'st Lapadula 6), Luvumbo 5.5 (1'st Marin 6.5); Piccoli 6.5. In panchina: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Azzi, Kingstone, Felici.

Cagliari-Torino 3-2 - terza sconfitta di fila per i granata - Primo tempo  Al 3' Viola prova a lanciare in profondità Luvumbo, ma Milinkovic-Savic legge bene la traiettoria in uscita. Le contromisure del tecnico ospite, forse un pizzico tardive, non funzionano, perché al 78' i granata si fanno male da soli con Coco, che scaraventa alle spalle di Milinkovic-Savic la palla messa in mezzo così, senza grosse aspettative, da Piccoli. (Sport.quotidiano.net)

Pagelle Cagliari-Torino 3-2 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - ARBITRO: Aureliano di Bologna 6. 5); Piccoli 6. Ammoniti: Coco, Lazaro, Masina, Adopo, Vanoli. Coco. 810 euro. 5. 5. 5 (1’st Marin 6. 5, Augello 6; Makoumbou 6 (35? t Deiola 6), Adopo 6 (17’st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6. Le pagelle di Cagliari-Torino 3-2, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. (Sportface.it)

Il Torino fa e disfa - il Cagliari non perdona e rimonta : granata KO 3-2 - Ad aprire le danze è stato il sigillo di Viola al 38?, a cui ha prima risposto Sanabria al 41? e poi Linetty al 55‘ con una firma d’autore. Colpiti, gli ospiti provano ad orchestrare una rimonta ma gli errori sotto porta e gli ottimi interventi di Scuffet permettono ai sardi di conquistare tre punti pesantissimi per la propria classifica. (Calciomercato.it)