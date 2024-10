Il C-Learning, tre aree: personale, sociale ed etico. Panzavolta (Indire): “Così gli studenti imparano a comprendere e autoregolare le proprie emozioni” [VIDEO INTERVISTA] (Di domenica 20 ottobre 2024) Indire a Didacta Puglia 2024 pone l'accento sull'importanza delle competenze sociali, emotive ed etiche degli studenti. L'articolo Il C-Learning, tre aree: personale, sociale ed etico. Panzavolta (Indire): “Così gli studenti imparano a comprendere e autoregolare le proprie emozioni” VIDEO INTERVISTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024)a Didacta Puglia 2024 pone l'accento sull'importanza delle competenze sociali, emotive ed etiche degli. L'articolo Il C-, treed): “glile

