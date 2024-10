I retroscena del casting di Una mamma per amica: i ruoli che avrebbero potuto cambiare tutto (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La serie “Una mamma per amica” ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando un vero e proprio cult grazie alla perfetta intesa tra le protagoniste. Lauren Graham nei panni di Lorelai Gilmore e Alexis Bledel come Rory hanno dato vita a una delle dinamiche madre-figlia più iconiche della televisione. Tuttavia, pochi sanno che altre attrici di talento sono state considerate per questi ruoli, portando a una serie di interessanti “E se” che potrebbero aver alterato il corso della narrazione. Mädchen Amick e il sogno di interpretare Lorelai Mädchen Amick, celebre per il suo ruolo in “Riverdale“, è stata una delle candidate più vicine a ottenere il ruolo di Lorelai Gilmore. Gaeta.it - I retroscena del casting di Una mamma per amica: i ruoli che avrebbero potuto cambiare tutto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La serie “Unaper” ha conquistato milioni di spettatori inil mondo, diventando un vero e proprio cult grazie alla perfetta intesa tra le protagoniste. Lauren Graham nei panni di Lorelai Gilmore e Alexis Bledel come Rory hanno dato vita a una delle dinamiche madre-figlia più iconiche della televisione. Tuttavia, pochi sanno che altre attrici di talento sono state considerate per questi, portando a una serie di interessanti “E se” che potrebbero aver alterato il corso della narrazione. Mädchen Amick e il sogno di interpretare Lorelai Mädchen Amick, celebre per il suo ruolo in “Riverdale“, è stata una delle candidate più vicine a ottenere il ruolo di Lorelai Gilmore.

