Highlights Brescia-Sassari 94-87 basket Serie A1 2024 2025 VIDEO

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Terza vittoria in stagione per gli uomini di coach Poeta, che dopo un primo tempo equilibrato prendono il largo nel tratto centrale di partita, presentandosi agli ultimi dieci minuti sul +22. E proprio nell’ultimo quarto, la formazione sarda risponde con un parziale da 22-37 che spaventa la Germani ma non basta: termina 94-87. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLAA194-87,A1) SportFace.