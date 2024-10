GP di Austin, la diretta: Leclerc aumenta il vantaggio su Verstappen, Sainz comunica mancanza di potenza (Di domenica 20 ottobre 2024) 11° giro - Leclerc +3"6 Verstappen +5" Sainz +7"3 Norris +10" Piastri poi Gasly Magnussen Tsunoda Perez Hulkenberg Alonso Lawson Colapinto Bottas Russell Ocon Stroll Albon Ilmessaggero.it - GP di Austin, la diretta: Leclerc aumenta il vantaggio su Verstappen, Sainz comunica mancanza di potenza Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 11° giro -+3"6+5"+7"3 Norris +10" Piastri poi Gasly Magnussen Tsunoda Perez Hulkenberg Alonso Lawson Colapinto Bottas Russell Ocon Stroll Albon

GP di Austin - la diretta : Leclerc comanda su Verstappen e Sainz - Hamilton in ghiaia - entra la safety-car - 5° giro - la safety-car sta per rientrare ai box Il replay evidenzia che alla prima curva dopo il via Ocon è stato centrato e mandato in testacoda da Albon Viene chiamata in pista la... (Ilmessaggero.it)

Formula 1 - Gp Usa : Verstappen torna a vincere - la Ferrari va con Sainz. Che duello con Leclerc! - Un sabato da leone per Max Verstappen che torna alla vittoria, seppur solo nella gara sprint, e guadagna punti importanti in chiave Mondiale. . . Nella mini corsa del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin oltre alla stella del campione del mondo brilla Carlos Sainz che dal semaforo verde al diciannovesimo e ultimo giro ingaggia una sfida avvincente con il compagno di squadra Charles Leclerc che ... (Gazzettadelsud.it)

Norris conquista la pole ad Austin : l’incidente di Russell beffa Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Sainz - Lando Norris centra la pole nelle Qualifiche del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 battendo Max Verstappen e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il britannico della McLaren favorito dall'incidente di George Russell nel finale del Q3.Continua a leggere . (Fanpage.it)