Emilia di nuovo in ginocchio: un morto e oltre duemila evacuati | VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Piogge torrenziali, esondazioni e allagamenti continuano a martoriare l'Emilia-Romagna. In questo VIDEO le riprese aere dei vigili del fuoco nel Bolognese.  L'ondata di maltempo però continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dalla Toscana alla Sicilia. Colpita in particolare Bologna e la provincia, dove è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro e dove sono oltre 2000 gli evacuati. Intanto le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi nelle zone di pianura dell'Emilia-Romagna - Città metropolitana di Bologna, province di Modena, Reggio Emilia (fino al parmense), Ferrara, Ravenna - e nella collina bolognese-romagnola. Iltempo.it - Emilia di nuovo in ginocchio: un morto e oltre duemila evacuati | VIDEO Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Piogge torrenziali, esondazioni e allagamenti continuano a martoriare l'-Romagna. In questole riprese aere dei vigili del fuoco nel Bolognese.  L'ondata di maltempo però continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dalla Toscana alla Sicilia. Colpita in particolare Bologna e la provincia, dove è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro e dove sono2000 gli. Intanto le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi nelle zone di pianura dell'-Romagna - Città metropolitana di Bologna, province di Modena, Reggio(fino al parmense), Ferrara, Ravenna - e nella collina bolognese-romagnola.

Maltempo in Emilia-Romagna - Pianoro allagata : il video dall’elicottero dei Vigili del Fuoco - «Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. In corso le operazioni di recupero [#20ottobre 8:00] pic. E di Cadelsbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni con squadre ed elicottero [#20ottobre 7:45] pic. twitter. In atto ricognizione aerea con l’elicottero Drago sulle zone colpite dagli allagamenti a Pianoro, provincia di #Bologna ... (Lettera43.it)

Maltempo Emilia Romagna - Bologna sott'acqua - un morto a Pianoro - convocato il Comitato Operativo Protezione Civile - VIDEO - L'alluvione in Emilia Romagna ha interessato oltre Bologna anche Modena, Reggio e Piacenza. A Pianoro due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena in via Caurinzano. Uno dei due non è riuscito a salvarsi La situazione in Emilia Romagna risulta critica dopo le fort . (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo - Italia sott’acqua : strade sommerse e torrenti di fango. Evacuazioni in Emilia Romagna - esondazioni in Sicilia (video) - Abruzzo. Esondazioni in Toscani e campi sommersi dall’acqua Mentre in Toscana, l’acqua che esonda dai fiumi sommerge i campi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Il provvedimento accoglie la richiesta avanzata nelle scorse ore dal governo regionale, in relazione all’ondata di maltempo che sta investendo ... (Secoloditalia.it)