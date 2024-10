Detenuti in rivolta, la 'provocazione' del sindacato: “Quando scapperà il morto tra gli agenti sarà troppo tardi” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Dopo la notte di eccezionale violenza dei Detenuti nel carcere di Foggia, che si conferma uno dei più ‘critici’ del nostro Paese, cosa dobbiamo aspettarci ancora? Forse il morto tra il personale penitenziario?”.Sono gli interrogativi del segretario generale del sindacato Polizia Foggiatoday.it - Detenuti in rivolta, la 'provocazione' del sindacato: “Quando scapperà il morto tra gli agenti sarà troppo tardi” Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Dopo la notte di eccezionale violenza deinel carcere di Foggia, che si conferma uno dei più ‘critici’ del nostro Paese, cosa dobbiamo aspettarci ancora? Forse iltra il personale penitenziario?”.Sono gli interrogativi del segretario generale delPolizia

Morto Felice Maurizio D'Ettore - era il garante nazionale per i detenuti - È morto, a causa di un malore, Felice Maurizio D'Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d'Italia. In base a quanto si... (Ilmattino.it)

D’Ettore : è morto il Garante nazionale dei detenuti - È morto Felice Maurizio D’Ettore, 64 anni, attuale Garante nazionale dei detenuti ed ex parlamentare nelle fila di Fratelli d’Italia. Non posso che stringermi con sincera commozione ai suoi familiari e amici”, gli fa eco il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. D’Ettore, che era in vacanza con la famiglia a Locri, dove risiede la madre, è deceduto nell’ospedale della cittadina ... (Dayitalianews.com)

Morto il Garante dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore - aveva 64 anni : il messaggio del ministro Nordio - Morto il Garante dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore: l'ex parlamentare di Forza Italia, 64 anni, stroncato da un malore mentre era in vacanza in Calabria. (Notizie.virgilio.it)