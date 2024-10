Cuneo, cacciatore morto attaccato da un cinghiale (Di domenica 20 ottobre 2024) Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia questa domenica nei boschi di Vicoforte, in provincia di Cuneo, dove un cacciatore di 74 anni è morto dopo essere stato travolto e incornato da un cinghiale in fuga. L’uomo, residente a Mondovì, stava partecipando alla battuta di caccia con alcuni amici nella località Le Acque, ma al momento dell’incidente non era armato.Leggi anche: Femminicidio Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone tenta il suicidio in carcere La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto in pochi istanti. Il cinghiale, ferito da un colpo sparato da un altro cacciatore in una zona vicina, stava correndo a gran velocità quando ha travolto il 74enne, colpendolo alle gambe e facendolo cadere violentemente a terra. Thesocialpost.it - Cuneo, cacciatore morto attaccato da un cinghiale Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una battuta di caccia si è trasformata in tragedia questa domenica nei boschi di Vicoforte, in provincia di, dove undi 74 anni èdopo essere stato travolto e incornato da unin fuga. L’uomo, residente a Mondovì, stava partecipando alla battuta di caccia con alcuni amici nella località Le Acque, ma al momento dell’incidente non era armato.Leggi anche: Femminicidio Patrizia Russo, il marito Giovanni Salamone tenta il suicidio in carcere La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto in pochi istanti. Il, ferito da un colpo sparato da un altroin una zona vicina, stava correndo a gran velocità quando ha travolto il 74enne, colpendolo alle gambe e facendolo cadere violentemente a terra.

