Belgio, gigantesca manifestazione pro-Palestina a Bruxelles (Di domenica 20 ottobre 2024) Diverse migliaia di persone hanno marciato a Bruxelles per protestare contro il peggioramento della situazione umanitaria a Gaza e la guerra in Medioriente. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e libanesi, chiedendo un cessate il fuoco immediato. Molti partecipanti tenevano in mano cartelli con le scritte "Stop al genocidio", "Palestina libera" e "Stop all'armamento di Israele".

