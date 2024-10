Aston Villa e Bologna: l’arbitro portoghese João Pinheiro dirigerà la gara di Champions League (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista della terza giornata della Champions League, in programma martedì 22 ottobre alle 21, è stato ufficialmente annunciato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Aston Villa e Bologna. Si tratta di João Pinheiro, un ufficiale di gara portoghese con esperienza significativa in competizioni internazionali. L’importanza di questa designazione è accentuata dal contesto europeo della competizione, che mette in luce non solo le abilità dei calciatori in campo, ma anche la capacità dell’arbitro di gestire una partita di alto livello, attraverso decisioni tempestive e giuste. Dettagli della designazione arbitrale L’Uefa ha scelto con attenzione la terna arbitrale per la delicata partita di Champions League, e João Pinheiro sarà affiancato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Gaeta.it - Aston Villa e Bologna: l’arbitro portoghese João Pinheiro dirigerà la gara di Champions League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista della terza giornata della, in programma martedì 22 ottobre alle 21, è stato ufficialmente annunciatochela sfida tra. Si tratta di, un ufficiale dicon esperienza significativa in competizioni internazionali. L’importanza di questa designazione è accentuata dal contesto europeo della competizione, che mette in luce non solo le abilità dei calciatori in campo, ma anche la capacità deldi gestire una partita di alto livello, attraverso decisioni tempestive e giuste. Dettagli della designazione arbitrale L’Uefa ha scelto con attenzione la terna arbitrale per la delicata partita di, esarà affiancato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia.

