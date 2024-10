Violenza sessuale su minorenne, cinese ai domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) Indagato dalla Procura dei minori di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadino cinese di 38 anni, L.R. le sue iniziali, accusato di Violenza sessuale nei confronti di una ragazzina minorenne e per questo già Imolaoggi.it - Violenza sessuale su minorenne, cinese ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Indagato dalla Procura dei minori di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadinodi 38 anni, L.R. le sue iniziali, accusato dinei confronti di una ragazzinae per questo già

