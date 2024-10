Violenta tromba d’aria colpisce Portopalo di Capo Passero: l’appello della sindaca (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo in Sicilia sudorientale, con particolare intensità a Portopalo di Capo Passero, dove una tromba d’aria ha destato grande allarme. La tempesta ha colpito la zona di Siracusa, generando timori tra la popolazione e le autorità locali. sindaca Rocca: “Non uscite di casa” La sindaca Rachele Rocca ha immediatamente lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a restare a casa e limitare gli spostamenti. “Dalle prime ore del mattino siamo impegnati a fronteggiare una forte ondata di maltempo”, ha dichiarato Rocca, sottolineando che le autorità locali stanno monitorando la situazione e intervengono dove necessario. Sul territorio sono operativi anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, pronti a rispondere alle emergenze causate dalla tromba d’aria, che ha già provocato danni. Thesocialpost.it - Violenta tromba d’aria colpisce Portopalo di Capo Passero: l’appello della sindaca Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo in Sicilia sudorientale, con particolare intensità adi, dove unaha destato grande allarme. La tempesta ha colpito la zona di Siracusa, generando timori tra la popolazione e le autorità locali.Rocca: “Non uscite di casa” LaRachele Rocca ha immediatamente lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a restare a casa e limitare gli spostamenti. “Dalle prime ore del mattino siamo impegnati a fronteggiare una forte ondata di maltempo”, ha dichiarato Rocca, sottolineando che le autorità locali stanno monitorando la situazione e intervengono dove necessario. Sul territorio sono operativi anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, pronti a rispondere alle emergenze causate dalla, che ha già provocato danni.

