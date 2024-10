Lanazione.it - Tutti i volti delle Cerbaie. Tra bellezze e illegalità: "Una discarica di eternit"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) I diversi. Dall’area naturalistica importante, polmone verde del Valdarno, distesa sterminata di boschi e di biodiversità. A quello di luogo battuto da amanti della natura, cercatori di funghi, appassionatipasseggiate. Poi c’è il volto rugoso del degrado, della sporcizia disseminata quasi in un capillare percorso di discariche abusive che si snodano fra i bivacchi dei pusher, i veri abitantidi giorno e di notte. Quasi una villaggio nel villaggio: fatto di droga, disagio,, paura. E’ di una manciata di ore fa il ritrovamento di un cumulo di, gettato nelle erba, quasi fosse il luogo naturale dove smaltire illecitamente l’amianto. Il Comitato per la valorizzazione e la sicurezzadocumenta tutto sulla pagina social, dettaglio per dettaglio. I rifiuti. E i momenti belli.