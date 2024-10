Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Tortorici: un operaio forestale perde la vita, due feriti gravi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsi è verificato a, un comune situato nei Nebrodi, in provincia di Messina, portando a conseguenze fatali. Undellaha perso lae altri due colleghi sono rimasti coinvolti ein modo serio. Le prime informazioni raccolte indicano che l’auto di servizio su cui viaggiavano è precipitata da un viadotto, mentre le autorità competenti indagano sulle cause all’origine dell’. L’e il successivo intervento dei soccorsi L’è avvenuto in via Roma, una strada che, secondo le testimonianze, era asciutta al momento del sinistro. È importante sottolineare che nella mattinata si erano verificate solo delle leggere precipitazioni, che non sembrerebbero aver influito direttamente sulla condizione della strada.