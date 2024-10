Sinner, clamoroso ribaltone: mai successo niente del genere (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik Sinner, questo cambio di programma davvero non ce lo aspettavamo: prima volta in assoluto, è davvero clamoroso. Prima che scoccasse l’ora del Six Kings Slam, il faraonico torneo dei re organizzato dall’Arabia Saudita, erano in una situazione di perfetta parità. Su un totale di 14 incontri, ne avevano vinti esattamente 7 a testa. Una statistica che suggerirebbe, in teoria, che vi sia un sostanziale equilibrio tra loro, benché in occasione dell’ultimo match uno abbia letteralmente fatto un sol boccone dell’altro. Jannik Sinner si è preso la sua rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.itI tennisti di cui parliamo sono, come avrete probabilmente intuito, Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si sono affrontati al primo turno del torneo di esibizione che sta animando, in questi giorni, la città di Riyad. Ilveggente.it - Sinner, clamoroso ribaltone: mai successo niente del genere Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Jannik, questo cambio di programma davvero non ce lo aspettavamo: prima volta in assoluto, è davvero. Prima che scoccasse l’ora del Six Kings Slam, il faraonico torneo dei re organizzato dall’Arabia Saudita, erano in una situazione di perfetta parità. Su un totale di 14 incontri, ne avevano vinti esattamente 7 a testa. Una statistica che suggerirebbe, in teoria, che vi sia un sostanziale equilibrio tra loro, benché in occasione dell’ultimo match uno abbia letteralmente fatto un sol boccone dell’altro. Janniksi è preso la sua rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.itI tennisti di cui parliamo sono, come avrete probabilmente intuito, Jannike Daniil Medvedev, che si sono affrontati al primo turno del torneo di esibizione che sta animando, in questi giorni, la città di Riyad.

